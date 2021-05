Covid: Cuomo, 5 mln per libro su pandemia a New York (Di martedì 18 maggio 2021) Il governatore di New York Andrew Cuomo incasserà oltre 5 milioni di dollari per il suo libro 'Crisi americana: lezioni di leadership dalla pandemia di Covid', scritto durante i primi mesi dell'... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di martedì 18 maggio 2021) Il governatore di NewAndrewincasserà oltre 5 milioni di dollari per il suo'Crisi americana: lezioni di leadership dalladi', scritto durante i primi mesi dell'...

