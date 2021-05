Covid-19, i dati del 18 maggio: 4.452 nuovi casi con 201 morti (Di martedì 18 maggio 2021) Ecco il bollettino Covid di martedì 18 maggio: nelle ultime 24 ore sono stati 4.452 i nuovi contagiati a fronte di 262.864 tamponi. I morti sono stati 201. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 18 maggio 2021) Ecco il bollettinodi martedì 18: nelle ultime 24 ore sono stati 4.452 icontagiati a fronte di 262.864 tamponi. Isono stati 201. L'articolo .

Advertising

Corriere : ?? Trentacinque giorni dopo la prima dose di vaccino, il rischio decesso per Covid-19 cala del 95%; il rischio di r… - alexvespi : È stato pubblicato ieri il Consensus statement (SPI-M-O) for the Scientific Advisory Group for Emergencies (SAGE) I… - RegioneER : #Vaccino anti #Covid, da domani 13 maggio via alle #prenotazioni per i 50-54enni: possibile anche online. Candidatu… - sportface2016 : #COVID19, i dati odierni e il bollettino in #Italia - liberenotizie : Covid Calabria, oggi 108 contagi: dati bollettino 18 maggio. Adnkronos - ultimora -