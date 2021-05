Corsera | La7 | Stampubblica & C La clava dei giornaloni contro le sindache 5 Stelle

Leggi su lanotiziagiornale

(Di martedì 18 maggio 2021) Esplode in tutta la sua pienezza il caso del presidente del Torino Calcio nonché proprietario del più grande quotidiano italiano, il Corriere della Sera, Urbano Cairo, che in un video amatoriale con dei tifosi dà della cretina alla sindaca dell’ex e prima Capitale d’Italia, Chiara Appendino. La Rete non perdona si sa, e così poco dopo il video registrato durante la trasferta con sconfitta a la Spezia comincia a girare ovunque provocando la reazione della stessa sindaca che commenta: “Non intendo rispondere a degli insulti. Sono frasi che si commentano da sole. Ciò che mi auguro, da sindaca della città, è che il Torino, nelle prossime due partite, possa fare i punti necessari per rimanere in A. Nel merito del Robaldo, come il presidente ben sa non sussistono questioni politiche, ma solo tecniche”. Nodo del contendere, l’impianto sportivo che il Torino ha chiesto per le sue giovanili ...