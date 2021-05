Comitato giù la mani dai pini, attacco a Noi Campani: “Non c’è peggior sordo di chi non vuol sentire” (Di martedì 18 maggio 2021) Tempo di lettura: 4 minutiBenevento – Di seguito una nota stampa a firma dell’avv. Luca Coletta e del prof. Francesco Di Donato per il “Comitato giù la mani dai pini”. “Non c’è peggior sordo di chi non vuol sentire. L’antefatto: al Tg5 delle 13.00 di ieri va in onda un servizio dell’Indignato Speciale che – parlando della tendenza dei comuni ad abbattere i pini invece di adottare le soluzioni alternative esistenti – individua la causa di tale prassi nella generale incompetenza da cui sono afflitte le amministrazioni italiche. Un concetto non esattamente favorevole alla linea del Comune di Benevento, che comunque si sarebbe potuto perdere nell’etere, come accade continuamente. E invece la sempre solerte compagine di Noi Campani che fa? ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 18 maggio 2021) Tempo di lettura: 4 minutiBenevento – Di seguito una nota stampa a firma dell’avv. Luca Coletta e del prof. Francesco Di Donato per il “giù ladai”. “Non c’èdi chi non. L’antefatto: al Tg5 delle 13.00 di ieri va in onda un servizio dell’Indignato Speciale che – parlando della tendenza dei comuni ad abbattere iinvece di adottare le soluzioni alternative esistenti – individua la causa di tale prassi nella generale incompetenza da cui sono afflitte le amministrazioni italiche. Un concetto non esattamente favorevole alla linea del Comune di Benevento, che comunque si sarebbe potuto perdere nell’etere, come accade continuamente. E invece la sempre solerte compagine di Noiche fa? ...

