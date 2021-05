Calciomercato Juventus, suggestione post Pirlo | “Ha già deciso” (Di martedì 18 maggio 2021) Il futuro di Andrea Pirlo resta sempre in bilico: il possibile successore sulla panchina della Juventus ha già deciso Una stagione vissuta tra alti e bassi. Andrea Pirlo potrebbe dire… L'articolo Calciomercato Juventus, suggestione post Pirlo “Ha già deciso” è stato pubblicato originariamente sul sito Calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di martedì 18 maggio 2021) Il futuro di Andrearesta sempre in bilico: il possibile successore sulla panchina dellaha giàUna stagione vissuta tra alti e bassi. Andreapotrebbe dire… L'articolo“Ha già” è stato pubblicato originariamente sul sitonews.com.

Advertising

Gazzetta_it : #calciomercato panchine: la #Juventus aspetta il sì di #Zidane, il #RealMadrid ha pronto un biennale per #Allegri - FrancescoRoma78 : RT @BombeDiVlad: ?? INDISCREZIONE #LBDV - #Juventus, #Gattuso proposto da #Mendes: la risposta dei bianconeri ?? Restano in ballo altri due… - BombeDiVlad : ?? INDISCREZIONE #LBDV - #Juventus, #Gattuso proposto da #Mendes: la risposta dei bianconeri ?? Restano in ballo alt… - asso644 : RT @elreygiovannino: ??ORE 13.00 SPECIALE #calciomercato ? Fitti contatti tra #Juventus e #Roma ?#Zidane passa favorito per la panchina… - cristianodybal : RT @elreygiovannino: ??ORE 13.00 SPECIALE #calciomercato ? Fitti contatti tra #Juventus e #Roma ?#Zidane passa favorito per la panchina… -