Calciomercato: contatti tra l’agente di Gattuso ed Agnelli (Di martedì 18 maggio 2021) La redazione di Calciomercato.it riporta una notizia su Gattuso: il presidente della Juventus avrebbe incontrato l’agente del tecnico. Il futuro di Gennaro Gattuso è quasi … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di martedì 18 maggio 2021) La redazione di.it riporta una notizia su: il presidente della Juventus avrebbe incontratodel tecnico. Il futuro di Gennaroè quasi … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

LuigiLiccardo6 : RT @calciomercatoit: ?? ESCLUSIVO | #Gattuso-#Juventus, contatti più fitti: intreccio con #Allegri e #Zidane ?? ?? via @MarcoGiordano6 ??… - infoitsport : Calciomercato Juventus, cambia tutto: contatti avviati col nuovo allenatore - hbk_89 : RT @calciomercatoit: ?? ESCLUSIVO | #Gattuso-#Juventus, contatti più fitti: intreccio con #Allegri e #Zidane ?? ?? via @MarcoGiordano6 ??… - calciomercatoit : ?? ESCLUSIVO | #Gattuso-#Juventus, contatti più fitti: intreccio con #Allegri e #Zidane ?? ?? via @MarcoGiordano6… - Budians40031296 : RT @elreygiovannino: ??ORE 13.00 SPECIALE #calciomercato ? Fitti contatti tra #Juventus e #Roma ?#Zidane passa favorito per la panchina… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato contatti Calciomercato Juventus, ultimatum bomba - Allegri decisivo Come raccontato da Calciomercato.it, la Juventus intensifica i contatti con Gattuso ma restano in ballo anche i nomi di Allegri e Zidane. Intreccio che riguarda inevitabilmente anche il Real Madrid, ...

ESCLUSIVO - Gattuso - Juve, contatti più fitti: intreccio con Allegri e Zidane I contatti tra il suo agente, Jorge Mendes ed Andrea Agnelli sono costanti e diretti. Il profilo di ... Inoltre, secondo quanto hanno svelato alcune fonti a Calciomercato.it, alcuni senatori del gruppo ...

Calciomercato Juventus, cambia tutto: contatti avviati col nuovo allenatore Stop and Goal Calciomercato Juventus, doppia beffa in arrivo | Allegri più il top player Pogba è stato accostato anche alla Juventus con un possibile ritorno del francese proprio insieme ad Allegri, che sarebbe diventato la prima scelta del Real in caso di addio di Zinedine Zidane LEGGI A ...

Calciomercato: contatti tra l’agente di Gattuso ed Agnelli La redazione di Calciomercato.it riporta una notizia su Gattuso: il presidente della Juventus avrebbe incontrato l'agente del tecnico. Il futuro di ...

Come raccontato da.it, la Juventus intensifica icon Gattuso ma restano in ballo anche i nomi di Allegri e Zidane. Intreccio che riguarda inevitabilmente anche il Real Madrid, ...tra il suo agente, Jorge Mendes ed Andrea Agnelli sono costanti e diretti. Il profilo di ... Inoltre, secondo quanto hanno svelato alcune fonti a.it, alcuni senatori del gruppo ...Pogba è stato accostato anche alla Juventus con un possibile ritorno del francese proprio insieme ad Allegri, che sarebbe diventato la prima scelta del Real in caso di addio di Zinedine Zidane LEGGI A ...La redazione di Calciomercato.it riporta una notizia su Gattuso: il presidente della Juventus avrebbe incontrato l'agente del tecnico. Il futuro di ...