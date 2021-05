Biomutant senza segreti! Gli sviluppatori in un video presentano i dettagli più importanti del gioco

(Di martedì 18 maggio 2021) Manca solo una settimana a, e gliattraverso un comunicato stampa vogliono spiegare ai fan in sintesi "cos'è" e per farlo hanno pubblicato unche descrive ile mostra le feature più. Stefan Ljungqvist, Art & Creative Director di Experiment 101, in questoha raccontato qualcosa di più sul mondo die cosa devono aspettarsi i giocatori. Il direttore creativo parla dell'ampia personalizzazione del personaggio principale, ma consente anche di guardare gli elementi di creazione o di familiarizzare con le varie fazioni. Stefan Ljungqvist menziona anche il "karma", cioè le squadre buone e cattive a cui possiamo unirci durante il, un elemento che è strettamente ...

Advertising

Peciolino : Biomutant in pre-order, ma senza contenuti aggiuntivi, una skin, una spada di legno che ne so. Hype: lo state facendo male. -

Ultime Notizie dalla rete : Biomutant senza

BadTaste.it

Sono oramai diversi anni che il nome dicircola all'interno del settore videoludicomai svelarsi completamente. Dopo una lunga attesa il peculiarissimo Action - GDR di Experiment 101 ha però finalmente ricevuto una data di ...... ad oggi, è ricordato (in bene) per l'approccio del suo team di sviluppo al lavoro, nel rispetto degli spazi e della vita dei dipendenti ealcuna pressione per lo sviluppo.è un ...Abbiamo testato a lungo l'opera dei ragazzi di Sumo Digital Newcastle: le nostre impressioni sul controverso Hood Outlaws & Legends.Il viaggio con Resident Evil Village è giunto alla conclusione per molti giocatori che ora si pongono la fatidica domanda: a cosa gioco adesso?