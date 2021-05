Baldini, tre gol al Monza per l'ex Inter. Rischiò la Serie D, è a tre passi dalla A (Di martedì 18 maggio 2021) Saranno stati i tanti ex Milan trovati di fronte, a far scattare qualcosa in Enrico Baldini. Perché l'attaccante del Cittadella, 24 anni, autore ieri della sua prima tripletta tra i professionisti nel ... Leggi su gazzetta (Di martedì 18 maggio 2021) Saranno stati i tanti ex Milan trovati di fronte, a far scattare qualcosa in Enrico. Perché l'attaccante del Cittadella, 24 anni, autore ieri della sua prima tripletta tra i professionisti nel ...

Advertising

mpakille : Quando godo per il Cittadella. Spiaze per @ACMonza ma il kharma deve avere il suo sacrificio. Resterete in B.....co… - Valerio_Commi : RT @pietroscogna: Tre schiaffi al Monza da un attaccante, Enrico Baldini, che fino a gennaio era in Serie C. E un gigante in mezzo al campo… - Flaco83550520 : RT @corradone91: Enrico #Baldini è l'ennesima pescata low-cost del #Cittadella e di #Marchetti, un mago capace di costruire squadre da play… - iachinismo : Tre pere da baldini. ???ALDINI. Pare il meme di Maldini. - Alessio90568757 : RT @corradone91: Enrico #Baldini è l'ennesima pescata low-cost del #Cittadella e di #Marchetti, un mago capace di costruire squadre da play… -