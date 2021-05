Atp Finals, Race to Turin 2021, 3 italiani nei primi 15: balzo di Sonego (Di martedì 18 maggio 2021) Dopo gli Internazionali d'Italia , tre italiani si trovano ora nei primi 15 posti della ATP Race to Turin, con il semifinalista Lorenzo Sonego che guadagna posti in graduatoria. Le Nitto ATP Finals si ... Leggi su gazzetta (Di martedì 18 maggio 2021) Dopo gli Internazionali d'Italia , tresi trovano ora nei15 posti della ATPto, con il semifinalista Lorenzoche guadagna posti in graduatoria. Le Nitto ATPsi ...

Ultime Notizie dalla rete : Atp Finals Atp Finals, Race to Turin 2021, 3 italiani nei primi 15: balzo di Sonego Dopo gli Internazionali d'Italia , tre italiani si trovano ora nei primi 15 posti della ATP Race to Turin, con il semifinalista Lorenzo Sonego che guadagna posti in graduatoria. Le Nitto ATP Finals si disputeranno a Torino dal 14 al 21 novembre. Lunedì Sonego, che ora ha 880 punti, ha scalato 16 posti in classifica portandosi in 13ª posizione, dopo aver raggiunto le semifinali di un ...

Sonego: 'Sono maturato, Gipo Arbino come un padre. Il sogno? Le Atp Finals a Torino' 'Sceglierei le Finals nella mia citta'. Sono nato a due passi dal palazzetto, giocare a Torino non sarebbe un sogno. Sarebbe il paradiso', ha concluso.

