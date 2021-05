X Factor | nuovo conduttore | spunta il nome di un attore emergente molto amato

(Di lunedì 17 maggio 2021) A lanciare l’indiscrezione bomba è stato Dagospia: pare che Sky abbia scelto il sostituto di Alessandro Cattelan alla guida del programma. Sono in corso in queste settimane i preparativi della… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Factor nuovo

Minisforum , il produttore specializzato in PC compatti, ha mostrato un teaser del suosistema GameMini . L'azienda è nota per i suoi sistemi " dei veri e propri mini PC " ...PC dal form...Ludovico Tersigni a X, sostituirà Alessandro Cattelan. Il conduttore dimissionario dopo numerose edizioni verrà ...show di Sky Uno che in autunno tornerà sulla pay TV con un volto tuttoe ...Ad X Factor è stato finalmente scelto il prossimo conduttore che dovrà prendere le redini di Alessandro Cattelan ...Chi è Ludovico Tersigni: età, carriera e dove abbiamo già visto il nuovo conduttore di X Factor, che sostituirà Alessandro Cattelan.