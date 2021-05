The Promised Neverland 2, su Prime Video in streaming da oggi (Di lunedì 17 maggio 2021) The Promised Neverland sbarca su Amazon Prime Video da oggi 17 maggio 2021 con tutti gli episodi della seconda stagione, tratta dal manga pubblicato da J-POP. The Promised Neverland sbarca su Amazon Prime Video da oggi 17 maggio 2021 con in streaming tutti gli episodi della seconda stagione, tratta dal manga pubblicato da J-POP. In un orfanotrofio apparentemente perfetto vive un gruppo di bambini dall'intelligenza straordinaria. Sarà proprio il loro intelletto a permettergli di scoprire la terribile realtà che governa il loro mondo, facendogli prendere coscienza dei terribili pericoli che corrono. Il manga, che ha debuttato nel 2016 e ha venduto oltre 4.2 milioni di copie, è stato creato da Kaiu Shirai ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 17 maggio 2021) Thesbarca su Amazonda17 maggio 2021 con tutti gli episodi della seconda stagione, tratta dal manga pubblicato da J-POP. Thesbarca su Amazonda17 maggio 2021 con intutti gli episodi della seconda stagione, tratta dal manga pubblicato da J-POP. In un orfanotrofio apparentemente perfetto vive un gruppo di bambini dall'intelligenza straordinaria. Sarà proprio il loro intelletto a permettergli di scoprire la terribile realtà che governa il loro mondo, facendogli prendere coscienza dei terribili pericoli che corrono. Il manga, che ha debuttato nel 2016 e ha venduto oltre 4.2 milioni di copie, è stato creato da Kaiu Shirai ...

