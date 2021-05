Superbike, GP Aragon 2021: programma, orari, tv, streaming. Il calendario completo (Di lunedì 17 maggio 2021) Dopo sette mesi di attesa, torna finalmente nel prossimo weekend lo spettacolo del Mondiale Superbike, che disputerà ad Aragon il primo round della stagione 2021. Fari puntati al MotorLand di Alcañiz sul primo atto della nuova corsa per il titolo tra Jonathan Rea ed il resto del mondo, con il fuoriclasse nordirlandese che va a caccia della settima affermazione iridata consecutiva. Gli avversari più temibili di Rea sono sulla carta il britannico della Ducati Scott Redding ed il turco della Yamaha Toprak Razgatlioglu, ma attenzione a diversi outsider che proveranno ad inserirsi nelle posizioni di vertice fin dalla tappa Aragonese. L’Italia può sognare in grande con Michael Ruben Rinaldi, promosso nel team ufficiale Ducati dopo un ottimo 2020 con il Team GoEleven. Il weekend del Gran Premio d’Aragon ... Leggi su oasport (Di lunedì 17 maggio 2021) Dopo sette mesi di attesa, torna finalmente nel prossimo weekend lo spettacolo del Mondiale, che disputerà adil primo round della stagione. Fari puntati al MotorLand di Alcañiz sul primo atto della nuova corsa per il titolo tra Jonathan Rea ed il resto del mondo, con il fuoriclasse nordirlandese che va a caccia della settima affermazione iridata consecutiva. Gli avversari più temibili di Rea sono sulla carta il britannico della Ducati Scott Redding ed il turco della Yamaha Toprak Razgatlioglu, ma attenzione a diversi outsider che proveranno ad inserirsi nelle posizioni di vertice fin dalla tappaese. L’Italia può sognare in grande con Michael Ruben Rinaldi, promosso nel team ufficiale Ducati dopo un ottimo 2020 con il Team GoEleven. Il weekend del Gran Premio d’...

Advertising

corsedimoto : SUPERBIKE - Finalmente! Il prossimo week end parte il Mondiale #Superbike 2021. Primo round al Motorland #Aragon: q… - F1inGenerale_ : Superbike | GP Aragon 2021 – Anteprima ed orari Tv - infoitsport : Superbike, Mondiale al via ad Aragon il 22 maggio: round live su Sky. VIDEO - sportli26181512 : Superbike, Mondiale al via ad Aragon il 22 maggio: round live su Sky. VIDEO: Il conto alla rovescia sta per scadere… - SebFerrari27 : RT @FerrariMatteo11: Grazie a tutti i ragazzi del Test Team @ducaticorse , @DucatiMotor ?? Nonostante le condizioni meteo mi sono divertito… -