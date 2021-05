Striscia di Gaza, l’esercito di Israele rilascia i video degli attacchi: colpiti anche un sommergibile e un veicolo – Le immagini (Di lunedì 17 maggio 2021) l’esercito israeliano ha rilasciato alcuni video nei quali mostra i raid contro degli obiettivi strategici: in un primo video si vedono i missili colpire un sommergibile senza pilota, intercettato a nord della Striscia di Gaza, e poi un veicolo con all’interno alcuni esponenti di Hamas. In un secondo video, invece, l’esercito di Israele attacca un comandante islamico della Jihad Hossam Abu, confermando poi che la bomba ha ucciso il target designato. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 17 maggio 2021)israeliano hato alcuninei quali mostra i raid controobiettivi strategici: in un primosi vedono i missili colpire unsenza pilota, intercettato a nord delladi, e poi uncon all’interno alcuni esponenti di Hamas. In un secondo, invece,diattacca un comandante islamico della Jihad Hossam Abu, confermando poi che la bomba ha ucciso il target designato. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

