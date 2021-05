Sons of Kemet: messaggio antirazzista nel suono del jazz (Di lunedì 17 maggio 2021) I Sons of Kemet tornano con l’album “Black of the future”. Lo fanno per comunicare un messaggio antirazzista dopo l’uccisione di George Floyd per mano del poliziotto bianco Derek Chauvin a Minneapolis. Quel tragico avvenimento ha scatenato proteste e manifestazioni con il movimento Black Lives. Un messaggio che si ripete nella storia? Era il 1895 quando la città di Bristol eresse una statua in onere di Edward Colston, un mercante di schiavi del seicento. Il 7 giugno 2020 questa statua venne abbattuta da migliaia di manifestanti che la gettarono in mare dopo l’uccisione di George Floyd. La morte del giovane ragazzo di una comunità nera per mano di un poliziotto bianco ha scatenato la rabbia e frustrazione di persone ormai stanche di questa superiorità razzista. Nasce il movimento Black Lives che ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di lunedì 17 maggio 2021) Ioftornano con l’album “Black of the future”. Lo fanno per comunicare undopo l’uccisione di George Floyd per mano del poliziotto bianco Derek Chauvin a Minneapolis. Quel tragico avvenimento ha scatenato proteste e manifestazioni con il movimento Black Lives. Unche si ripete nella storia? Era il 1895 quando la città di Bristol eresse una statua in onere di Edward Colston, un mercante di schiavi del seicento. Il 7 giugno 2020 questa statua venne abbattuta da migliaia di manifestanti che la gettarono in mare dopo l’uccisione di George Floyd. La morte del giovane ragazzo di una comunità nera per mano di un poliziotto bianco ha scatenato la rabbia e frustrazione di persone ormai stanche di questa superiorità razzista. Nasce il movimento Black Lives che ...

