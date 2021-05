Serie A: Brindisi - Virtus è la prima semifinale (Di lunedì 17 maggio 2021) Oggi le gare - 3 della parte destra del tabellone. Milano intanto è già in semifinale, martedì alle 20.45 c'è gara - 4 Sassari - Venezia, con la Reyer avanti 2 - 1 nella Serie. TREVISO - Virtus BO 100 ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 17 maggio 2021) Oggi le gare - 3 della parte destra del tabellone. Milano intanto è già in, martedì alle 20.45 c'è gara - 4 Sassari - Venezia, con la Reyer avanti 2 - 1 nella. TREVISO -BO 100 ...

Bologna vince all'overtime e vola in semifinale Grandi emozioni al "PalaVerde", dove la Virtus Bologna si impone all'overtime per 100 - 105 e chiude la serie sul 3 - 0 volando in semifinale: prossima avversaria l'Happy Casa Brindisi, che ha sconfitto Trieste per 3 - 0.

Tennis, Serie B1: esordio negativo per il Ct Brindisi che si arrende al Cagliari BrindisiReport Basket, Brindisi e Bologna vincono anche gara tre: da sabato di fronte in semifinale Brindisi nella storia. Vince anche gara 3, chiude la serie contro Trieste senza sconfitte e soprattutto si regala la prima semifinale scudetto della sua storia cestistica. Affronterà la Virtus Bologna ...

Treviso Virtus Bologna 100-105: bianconeri in semifinale Pajola guida la Virtus, che vince dopo un supplementare al PalaVerde e vola sul 3-0. Adesso la sfida con Brindisi ...

