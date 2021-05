Rione Sanità | la Procura di Napoli indaga sulla voragine | reato di disastro

(Di lunedì 17 maggio 2021) Ladiaperta aldopo il maltempo. Stando ai pm ci sarebbe ildi: i dettagli sul caso. Lacreata dal maltempo (via Screenshot)Ladiha deciso direaperta alin seguito al maltempo. Infatti stando alle indagini, l’autorimessa per la quale una impresa stava eseguendo lavori di sbancamento sotterranei nel quartiere risultava intestata ad un prestanome. Gli inquirenti hanno deciso dire sul caso, proprio perché lasolamente per puro caso ...

Una persona risulta indagata a seguito del crollo avvenuto sabato scorso neldi Napoli con una voragine apertasi dopo una forte pioggia che aveva interessato il capoluogo partenopeo. Si indaga su lavori di sbancamento che erano in corso nell'area per realizzare un'...C'è una persona indagata per la voragine che si è aperta nella notte tra venerdì e sabato al. Si indaga su lavori di sbancamento che erano in corso nell'area per realizzare un'autorimessa e sul ruolo del titolare dei lavori, quasi sicuramente un prestanome. Sono 13 le famiglie ...