Riccardo Monti lancia l’associazione Sud | perché no? Carfagna | Intervenire subito su burocrazia e fisco

(Di lunedì 17 maggio 2021) Il manager e imprenditore napoletanoMariafonda“Sud, perche’ no?” che ha l’obiettivo di “superare antiche diseguaglianze e costruire proposte concrete per il rilancio e lo sviluppo”.è stata presentata oggi, alle 11, nel corso di un appuntamento a palazzo Ischitella, in via Riviera di Chiaia 270. “– spiega– intende sperimentare, promuovere e consolidare nuove formule di partecipazione e nuovi linguaggi, ma vuole soprattutto costruire proposte credibili e concrete per il rilancio del Sud”. “Nel mio mandato da ministro per il Sud e la Coesione territoriale sono impegnata, in sintonia con il presidente Draghi e in stretto raccordo con i colleghi ministri, nel cercare di superare pregiudizi e narrazioni negative sul Sud ...