Per Elisabetta Gregoraci arriva l'amore, ma non solo: travolta da un'ondata di polemiche (Di lunedì 17 maggio 2021) Elisabetta Gregoraci continua a far parlare di sé dopo l'esperienza al Grande Fratello Vip. La quarantenne calabrese tiene in pugno il pubblico con le montagne russe della sua vita sentimentale, sin dai tempi in cui è stata la storica compagna dell'imprenditore Flavio Briatore. Adesso è un altro l'uomo che fa battere il cuore della bellissima showgirl: si tratta, come molti sospettavano, di Stefano Coletti. Eppure, secondo molti, i conti non tornano. C'è chi dice che i due stessero insieme già prima che lei entrasse al Grande Fratello. Sarà vero? Il post di Stefano Coletti La notizia è stata confermata dal fatto che Stefano Coletti stesso ha pubblicato diverse foto che lo ritraggono insieme alla bella Elisabetta Gregoraci. E gli insulti non si sono risparmiati, tanto che subito dopo Coletti stesso si è ...

