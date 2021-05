Modificare, non affossare: l'idea dei vescovi sulla legge contro l'omofobia (Di lunedì 17 maggio 2021) AGI – Il tono è quello di chi sa di non essere più isolato: la Chiesa italiana ha preso coscienza di non essere l'unica a nutrire perplessità sulla legge sull'omofobia che è all'esame del Senato. Alcune forze politiche vorrebbero approvarla così com'è e altre invece cancellarla senz'appello. Né l'una, né l'altra cosa: il presidente della Cei, Gualtiero Bassetti, assicura che nessuno vuole l'affossamento, quanto semmai la correzione e la modifica. Detta così, è qualcosa di meno e qualcosa di più rispetto alle richieste precedenti, avanzate sulla base di una profonda preoccupazione, quella che nel nome della lotta ad una intolleranza di intolleranze se ne introducessero di nuove. Il prelato parla in concomitanza con la messa celebrata con gli operatori dell'informazione, i giornalisti, quelli che sulla ... Leggi su agi (Di lunedì 17 maggio 2021) AGI – Il tono è quello di chi sa di non essere più isolato: la Chiesa italiana ha preso coscienza di non essere l'unica a nutrire perplessitàsull'che è all'esame del Senato. Alcune forze politiche vorrebbero approvarla così com'è e altre invece cancellarla senz'appello. Né l'una, né l'altra cosa: il presidente della Cei, Gualtiero Bassetti, assicura che nessuno vuole l'affossamento, quanto semmai la correzione e la modifica. Detta così, è qualcosa di meno e qualcosa di più rispetto alle richieste precedenti, avanzatebase di una profonda preoccupazione, quella che nel nome della lotta ad una intolleranza di intolleranze se ne introducessero di nuove. Il prelato parla in concomitanza con la messa celebrata con gli operatori dell'informazione, i giornalisti, quelli che...

