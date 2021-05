Lazio, Inzaghi: “In campo per dare il massimo, assenti Acerbi e Correa. Onoreremo il campionato” (Di lunedì 17 maggio 2021) La Lazio scalda i motori in vista dell'ultimo match della stagione all'Olimpico. Archiviato l'amarissimo ko nel derby contro la Roma, la Lazio si prepara a scendere in campo per affrontare il Torino nel recupero della 25^ giornata di Serie A. Un impegno presentato alla vigilia dal tecnico biancoceleste, Simone Inzaghi, intervento ai microfoni dei canali ufficiali del club capitolino."Sicuramente noi veniamo da una grande delusione per il derby perso. Domani abbiamo l'ultima partita all'Olimpico e dovremo onorare il campionato. Abbiamo visto in queste ultime gare il Parma con noi o il Cagliari col Milan che stanno dando tutto. Vogliamo allungare le vittorie consecutive in casa e daremo il massimo".Inzaghi fa infine il punto sugli infortunati: ... Leggi su mediagol (Di lunedì 17 maggio 2021) Lascalda i motori in vista dell'ultimo match della stagione all'Olimpico. Archiviato l'amarissimo ko nel derby contro la Roma, lasi prepara a scendere inper affrontare il Torino nel recupero della 25^ giornata di Serie A. Un impegno presentato alla vigilia dal tecnico biancoceleste, Simone, intervento ai microfoni dei canali ufficiali del club capitolino."Sicuramente noi veniamo da una grande delusione per il derby perso. Domani abbiamo l'ultima partita all'Olimpico e dovremo onorare il. Abbiamo visto in queste ultime gare il Parma con noi o il Cagliari col Milan che stanno dando tutto. Vogliamo allungare le vittorie consecutive in casa emo il".fa infine il punto sugli infortunati: ...

