La Corte di Strasburgo tiene d'occhio Silvio (Di lunedì 17 maggio 2021) La questione sarebbe relativa ad una condanna del 2013, così la Corte di Strasburgo mette sotto il microscopio Silvio Berlusconi. Reverendissima e sempre rispettabilissima Corte, ma veramente volete mettere sotto torchio Lucifer? Ci ha provato anche Papà a suo tempo, con il risultato che, per l'effetto del libero arbitrio, ognun per se Silvio per tutti.

