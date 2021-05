Isola, Angela Melillo ‘minaccia’ Miryea, Lo Scontro è Sempre Più Duro! (Di lunedì 17 maggio 2021) Ormai gli equilibri sull’Isola sono completamente rivoltati: mentre ci avviciniamo alla fase finale, i “naufraghi” sono ai ferri corti. Angela Melillo sull’Isola (screenshot instagram)Schemi saltati all’Isola dei Famosi, dopo quel che è successo nel corso dell’ultima puntata. La nomination di Matteo Diamante ha alzato venti di complotto, e lo stesso nominato ne è convinto. A rivelarglielo sarebbe stata Miryea Stabile. L’ex pupa è letteralmente caduta dalle nuvole quando Diamante l’ha tirata in ballo come “spia”, ma la cosa è stata ribadita anche da Andrea Cerioli. Quest’ultimo a sua volta aveva lamentato la volubilità di alcuni concorrenti, responsabili a suo dire di aver cambiato idea in corsa rispetto al nome del “naufrago” da nominare. Le sue affermazioni avevano fatto ... Leggi su cityroma (Di lunedì 17 maggio 2021) Ormai gli equilibri sull’sono completamente rivoltati: mentre ci avviciniamo alla fase finale, i “naufraghi” sono ai ferri corti.sull’(screenshot instagram)Schemi saltati all’dei Famosi, dopo quel che è successo nel corso dell’ultima puntata. La nomination di Matteo Diamante ha alzato venti di complotto, e lo stesso nominato ne è convinto. A rivelarglielo sarebbe stataStabile. L’ex pupa è letteralmente caduta dalle nuvole quando Diamante l’ha tirata in ballo come “spia”, ma la cosa è stata ribadita anche da Andrea Cerioli. Quest’ultimo a sua volta aveva lamentato la volubilità di alcuni concorrenti, responsabili a suo dire di aver cambiato idea in corsa rispetto al nome del “naufrago” da nominare. Le sue affermazioni avevano fatto ...

Ultime Notizie dalla rete : Isola Angela Isola dei Famosi, eliminato della diciottesima puntata Roberto Ciufoli: la diretta della puntata Roberto Ciufoli, il più nominato di questa edizione è deluso per le nomination soprattutto di valentina e Angela che creva amiche.

Angela Melillo, lite con Miryea Stabile/ È una furia 'Continui a dire ca*zate!' Angela Melillo di nuovo sotto accusa per le nomination all'Isola dei Famosi 2021 Ancora una volta volano stracci tra Angela Melillo e Miryea Stabile . Chi ha seguito l' Isola dei Famosi 2021 sa bene che non è la prima volta che le due finiscono allo scontro e in mezzo ci sono sempre le nomination. La prima volta la ...

Angela Melillo/ Ostaggio degli Arrivisti? L'idea bocciata all'Isola dei Famosi 2021 Il Sussidiario.net Isola dei Famosi 2021, Roberto Ciufoli eliminato L’attore comico romano viene eliminato dal televoto, dove si è giocato il posto con Andrea Cerioli e Ignazio Moser, nominati con lui ...

Isola dei Famosi, eliminato della diciottesima puntata Roberto Ciufoli: la diretta della puntata Parte la diciottesima puntata dell'Isola dei Famosi 15. Attesa negli sutdi per Gilles Rocca che si troverà a dover affrontare i suoi compagni di avventura in un confronto “faccia ...

