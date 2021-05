Ipotesi prolungamento tempi richiamo Pfizer-Moderna Lo studio | Risposta tripla dopo 3 mesi

(Di lunedì 17 maggio 2021) Verrà valutato un ulterioredella seconda doserispetto all’attuale durata del. È quanto si apprende da fonti al termine della cabina di regia. Una scelta che sarebbe presa sulla base di nuovi dati attualmente in via di pubblicazione su una autorevole rivista scientifica. Per il vaccino, tali dati evidenzierebbero che a circa tredalla prima somministrazione (12 settimane) si ha unaimmunologicarispetto all’intervallo di 21 giorni previsto inizialmente per il, soprattutto nei soggetti più anziani.

E' allo studio del Cts la possibilità di prolungare la seconda dose per i vaccini Pfizer e Moderna anche oltre il quarantaduesimo giorno, come attualmente stabilito. E' una delleche il governo sta valutando, come emerso al termine della cabina di regia a Palazzo Chigi che ha definito il nuovo timing delle riaperture.... la decisione della Cabina di Regia Tra lecircolate nelle ultime ore vi era quella dell'abolizione progressiva del coprifuoco passando per uno step intermedio , ovvero undell'...Covid, calano i numeri del contagio a Roma: «Oggi 211 casi positivi, il dato più basso da 8 mesi», conferma l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, ...Sono ore decisive nel governo per trovare una quadra sulle prossime attività da riaprire, dal settore del wedding ai centri commerciali nel weekend, fino ai ristoranti e alle piscine al chiuso. Anche ...