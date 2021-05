Investimenti | il cammino per diventare trader esperto passa dalla formazione

Leggi su cronachesalerno

(Di martedì 18 maggio 2021) Tra il 2020 e il 2021 è aumentato in modo significativo il numero di aspiranti, con un incremento considerevole delle persone che hanno iniziato a investire online in modo autonomo. Il fenomeno è stato confermato dai risultati positivi dei principali broker autorizzati del settore, tra cui spicca la performance di eToro in grado di superare i 20 milioni di utenti iscritti alla piattaforma multi-asset dell’intermediario israeliano. Anche dai dati di Google Trend si evidenzia una crescita sostenuta delle ricerche online degli italiani, con incrementi importanti per le tematiche finanziarie e il trading online. Ad ogni modo, perunè fondamentale investire prima di tutto nellaprofessionale, migliorando le proprie competenze per essere in grado di fare trading in modo consapevole e ...