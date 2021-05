Il vitigno Camaiola in registro nazionale delle varietà

(Di lunedì 17 maggio 2021) Nell'attesa dell'imminente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale - prosegue Maglione - sarà sempre il consorzio a valorizzare il patrimonio vitivinicolo sannita facendo sì che, presto, si possa vedere ...

Il vitigno Camaiola è ora ufficialmente indicato nel Registro nazionale delle varietà di vite: si tratta del primo vitigno coltivato esclusivamente nella provincia di Benevento a essere inserito nell'elenco. Per anni confuso con il Barbera di origine piemontese, dà vita al vino Barbera del Sannio nella Doc Sannio. Ma d'ora in avanti il vitigno autoctono del sannio beneventano potrà tornare al suo antico nome. Via libera, da parte del Comitato nazionale per la classificazione delle varietà di viti, al dossier presentato dal Sannio Consorzio Tutela Vini a supporto della richiesta di iscrizione al Registro nazionale.