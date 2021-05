Il 17 maggio è la Giornata Mondiale contro l’Omofobia e la transfobia (Di lunedì 17 maggio 2021) Dal 2004 si celebra in Europa la Giornata Mondiale contro l’Omofobia. Il significato e il motivo della ricorrenza. Perché si celebra il 17 maggio? Si celebra il 17 maggio la Giornata Mondiale contro l’Omofobia, una ricorrenza ancora poco conosciuta e secondo alcuni pericolosamente sottovalutata se non appositamente ignorata. Si tratta di una ricorrenza ancora giovane. Fu festeggiata per la prima volta nel 2005, a 15 anni dalla rimozione dell’omosessualità dalla lista delle malattie mentali dell’Oms. Dal 2009 si allargano gli orizzonti e si condannano anche i gesti di violenza e discriminazione per gli orientamenti sessuali delle persone. La Giornata Mondiale ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 17 maggio 2021) Dal 2004 si celebra in Europa la. Il significato e il motivo della ricorrenza. Perché si celebra il 17? Si celebra il 17la, una ricorrenza ancora poco conosciuta e secondo alcuni pericolosamente sottovalutata se non appositamente ignorata. Si tratta di una ricorrenza ancora giovane. Fu festeggiata per la prima volta nel 2005, a 15 anni dalla rimozione dell’omosessualità dalla lista delle malattie mentali dell’Oms. Dal 2009 si allargano gli orizzonti e si condannano anche i gesti di violenza e discriminazione per gli orientamenti sessuali delle persone. La...

