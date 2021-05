Francesco Nuti, parla la figlia: 'Ha bisogno di assistenza continua. Parlo con lui con gli occhi' (Di lunedì 17 maggio 2021) Gli leggo i messaggi dei fan che mi arrivano tutti i giorni e lui è contento". Francesco Nuti, l'ex compagna: 'Soffriva di una grande depressione. Cercava sollievo nell'alcol' Ad intervenire nel ... Leggi su blitzquotidiano (Di lunedì 17 maggio 2021) Gli leggo i messaggi dei fan che mi arrivano tutti i giorni e lui è contento"., l'ex compagna: 'Soffriva di una grande depressione. Cercava sollievo nell'alcol' Ad intervenire nel ...

Advertising

RaiRadio2 : «Papà non parla, ma ci basta uno sguardo per capirci» Oggi è il compleanno di Francesco Nuti, 66 anni ?? Tanta com… - QuiMediaset_it : In occasione del 66° compleanno di #FrancescoNuti #Cine34 omaggia l'attore e regista fiorentino con una rassegna di… - giorgiobigi1 : Roberto Vecchioni - Francesco Nuti - Quelli Belli Come Noi - MazzaliVanna : RT @RaiRadio2: «Papà non parla, ma ci basta uno sguardo per capirci» Oggi è il compleanno di Francesco Nuti, 66 anni ?? Tanta commozione p… - Frances47226166 : RT @PaulLamanski: Io ho sempre adorato Francesco Nuti. Adoro il suo modo di fare cinema. Donne con le gonne un capolavoro. E Caruso Paskosk… -