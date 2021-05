Draghi vuole spostare il coprifuoco alle 23 "da subito" (Di lunedì 17 maggio 2021) AGI - coprifuoco spostato alle 23 da subito ed eliminato del tutto a partire dal 21 giugno: è la proposta che il premier Mario Draghi ha portato sul tavolo della cabina di regia in corso. L'intenzione del presidente del Consiglio è di arrivare all'eliminazione completa con gradualità, spostando la chiusura alle 24 a partire dal 7 giugno. Il centrodestra propone di allungare la chiusura alle 24, ma, per il premier, spiegano fonti che partecipano all'incontro, si può posticipare l'orario della 'chiusura' solo a partire dalla prima settimana di giugno. Alla cabina di regia convocata a Palazzo Chigi, partecipano in presenza il premier Mario Draghi, i ministri Speranza, Gelmini, Giorgetti, Franceschini, Patuanelli e Bonetti e il sottosegretario Garofoli. Presenti per il ... Leggi su agi (Di lunedì 17 maggio 2021) AGI -spostato23 daed eliminato del tutto a partire dal 21 giugno: è la proposta che il premier Marioha portato sul tavolo della cabina di regia in corso. L'intenzione del presidente del Consiglio è di arrivare all'eliminazione completa con gradualità, spostando la chiusura24 a partire dal 7 giugno. Il centrodestra propone di allungare la chiusura24, ma, per il premier, spiegano fonti che partecipano all'incontro, si può posticipare l'orario della 'chiusura' solo a partire dalla prima settimana di giugno. Alla cabina di regia convocata a Palazzo Chigi, partecipano in presenza il premier Mario, i ministri Speranza, Gelmini, Giorgetti, Franceschini, Patuanelli e Bonetti e il sottosegretario Garofoli. Presenti per il ...

