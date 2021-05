DIRETTA Giro d’Italia LIVE: Ciccone resta quarto. Magrini: “Bernal ha paura di Evenepoel” (Di lunedì 17 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA FAGIANATA DI RICCARDO Magrini CLASSIFICA GENERALE Giro d’Italia LA CRONACA DELLA TAPPA DI OGGI L’ORDINE D’ARRIVO DELLA TAPPA DI OGGI TUTTE LE CLASSIFICHE DOPO LA TAPPA DI OGGI LE PAGELLE DELLA DECIMA TAPPA VINCENZO NIBALI: “AIUTO Ciccone, LO STOP DI 10 GIORNI MI HA TOLTO TANTO” EGAN Bernal: “TAPPA DURA, MAGLIA ROSA E’ UNA GRANDE RESPONSABILITA'” PETER SAGAN: “DEVO RINGRAZIARE I MIEI COMPAGNI, HANNO DATO IL MASSIMO PER ME” FERNANDO GAVIRIA: “SAGAN HA MERITATO LA VITTORIA” PETER SAGAN, CENTRO MERITATO IN QUESTA TAPPA PERCHE’ LO STERRATO DI MONTALCINO PUO’ RIVOLUZIONARE LA CLASSIFICA DAVIDE CIMOLAI: “LA SQUADRA HA FATTO UN LAVORO ECCEZIONALE” STEFANO OLDANI: “SONO VERAMENTE CONTENTO DI ESSERE ARRIVATO NELLA TOP-5 DI UNA TAPPA ... Leggi su oasport (Di lunedì 17 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA FAGIANATA DI RICCARDOCLASSIFICA GENERALELA CRONACA DELLA TAPPA DI OGGI L’ORDINE D’ARRIVO DELLA TAPPA DI OGGI TUTTE LE CLASSIFICHE DOPO LA TAPPA DI OGGI LE PAGELLE DELLA DECIMA TAPPA VINCENZO NIBALI: “AIUTO, LO STOP DI 10 GIORNI MI HA TOLTO TANTO” EGAN: “TAPPA DURA, MAGLIA ROSA E’ UNA GRANDE RESPONSABILITA'” PETER SAGAN: “DEVO RINGRAZIARE I MIEI COMPAGNI, HANNO DATO IL MASSIMO PER ME” FERNANDO GAVIRIA: “SAGAN HA MERITATO LA VITTORIA” PETER SAGAN, CENTRO MERITATO IN QUESTA TAPPA PERCHE’ LO STERRATO DI MONTALCINO PUO’ RIVOLUZIONARE LA CLASSIFICA DAVIDE CIMOLAI: “LA SQUADRA HA FATTO UN LAVORO ECCEZIONALE” STEFANO OLDANI: “SONO VERAMENTE CONTENTO DI ESSERE ARRIVATO NELLA TOP-5 DI UNA TAPPA ...

