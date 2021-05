Covid e discoteche, Sala: "Ok a test, Milano vuole riaprire a giovani" (Di lunedì 17 maggio 2021) Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha accolto la proposta di Silb - Fipe di fare un esperimento in una discoteca al chiuso, a Milano, per verificare i protocolli e le condizioni di riapertura. "A ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 17 maggio 2021) Il sindaco di, Giuseppe, ha accolto la proposta di Silb - Fipe di fare un esperimento in una discoteca al chiuso, a, per verificare i protocolli e le condizioni di riapertura. "A ...

Advertising

italiaserait : Covid e discoteche, Sala: “Ok a test, Milano vuole riaprire a giovani” - TV7Benevento : Covid e discoteche, Sala: 'Ok a test, Milano vuole riaprire a giovani'... - fisco24_info : Covid e discoteche, Sala: 'Ok a test, Milano vuole riaprire a giovani': Il sindaco dice sì all'esperimento nei club… - TV7Benevento : Covid: Lele Mora, ‘discoteche trattate malissimo, bene che riaprano’ (2)... - ncaramatti : Se gli anziani, i fragili etc sono vaccinati, a che serve prevenire il contagio tra i giovani? -