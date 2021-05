Covid: accordo per produzione su vasta scala di Sputnik in India (Di lunedì 17 maggio 2021) Mosca, 17 mag. (Adnkronos) – L’azienda farmeceutica Indiana Shilpa Medicare Limited, che ha in precedenza stratto un accordo con Mosca, ha firmato una intesa di tre anni con Laboratori Reddy per la produzione del vaccino Sputnik in India, negli impianti di Dharwad, nel Karnataka. Due diversi lotti dello Sputnik, approvato a Nuova Delhi lo scorso aprile, sono stati consegnati in India, il primo e il 16 maggio. Il vaccino russo è il terzo a essere somministrato nel Paese maggiormente colpito dall’epidemia (oltre a Covishield, di AstraZeneca, e Covaxin della Bharat Biotech). L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 17 maggio 2021) Mosca, 17 mag. (Adnkronos) – L’azienda farmeceuticana Shilpa Medicare Limited, che ha in precedenza stratto uncon Mosca, ha firmato una intesa di tre anni con Laboratori Reddy per ladel vaccinoin, negli impianti di Dharwad, nel Karnataka. Due diversi lotti dello, approvato a Nuova Delhi lo scorso aprile, sono stati consegnati in, il primo e il 16 maggio. Il vaccino russo è il terzo a essere somministrato nel Paese maggiormente colpito dall’epidemia (oltre a Covishield, di AstraZeneca, e Covaxin della Bharat Biotech). L'articolo CalcioWeb.

Advertising

Yolanda_Diaz_ : Sul @Corriere, insieme al ministro @AndreaOrlandosp, affrontiamo una sfida chiave per l'Europa: proteggere i diritt… - SkyTG24 : #SanMarino apre al #turismovaccinale: si potrà acquistare un pacchetto che comprende due dosi di vaccino Sputnik e… - TV7Benevento : Covid: accordo per produzione su vasta scala di Sputnik in India... - EricrapErikrap : RT @sopin57: Comunicato del ministro Speranza in cui si palesava accordo con Google e YouTube per indirizzare tutte le ricerche sul Covid a… - GrossetoNotizie : Campagna vaccinale: accordo tra Regione e Ordini professionali dei tecnici sanitari -