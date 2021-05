Controlli Entrate al via: centinaia di migliaia nel mirino. Ecco chi sono (Di lunedì 17 maggio 2021) L’Italia vuole ripartire, dopo questo lunghissimo periodo di pandemia, e vuole farlo non soltanto sul piano delle attività lavorative ed economiche, ma anche sul piano fiscale. E’ infatti notizia di questi giorni quella per la quale ricominciano le attività di controllo, riservate all’Agenzia delle Entrate. Secondo gli osservatori più attenti, non meno di circa 100mila accertamenti e verifiche spetteranno al Fisco da qui alle prossime settimane, nell’ottica di combattere l’evasione fiscale e cercare di recuperare qualcosa come 14 miliardi di euro. Numeri assai importanti, che giustificano l’intervento deciso della macchina del Fisco, che setaccerà soprattutto i conti di professionisti e PMI. La linea sarà quella di analizzare le varie situazioni, cercando di trovare un delicato equilibrio tra rigore e cautela. D’altronde è ben nota a tutti la ... Leggi su termometropolitico (Di lunedì 17 maggio 2021) L’Italia vuole ripartire, dopo questo lunghissimo periodo di pandemia, e vuole farlo non soltanto sul piano delle attività lavorative ed economiche, ma anche sul piano fiscale. E’ infatti notizia di questi giorni quella per la quale ricominciano le attività di controllo, riservate all’Agenzia delle. Secondo gli osservatori più attenti, non meno di circa 100mila accertamenti e verifiche spetteranno al Fisco da qui alle prossime settimane, nell’ottica di combattere l’evasione fiscale e cercare di recuperare qualcosa come 14 miliardi di euro. Numeri assai importanti, che giustificano l’intervento deciso della macchina del Fisco, che setaccerà soprattutto i conti di professionisti e PMI. La linea sarà quella di analizzare le varie situazioni, cercando di trovare un delicato equilibrio tra rigore e cautela. D’altronde è ben nota a tutti la ...

