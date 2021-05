Con Farout la creazione contemporanea parte dalla Terra

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Con Farout

MilanoToday.it

... progetti e amicizie, ma anche 'Learning Rooms' e 'Learning Labs'corsi per acquisire e ... Tante le novità in arrivo per la programmazione estiva: dalla prima edizione del festival '' agli ...... cerchi in lega in nero metallizzato 'Lights Out' da 17 pollicipneumatici Mud Terrain da 35 pollici. Jeep® Magneto BEV Il, come anticipato, nasce secondo il motto: "Go - anywhere, do - ...Dal 10 giugno al 24 luglio 2021 Base presenta la prima edizione di Farout festival dedicato alla creazione contemporanea: 45 giorni di performing art e installazioni, 38 artisti e collettivi nazionali ...Dal 10 giugno al 24 luglio BASE lancia la prima edizione di FAROUT: 45 giorni di festival, 38 tra artisti e collettivi nazionali e internazionali, 7 Paesi coinvolti, 7 prime nazionali.