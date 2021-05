Comunali, Di Maio: 'Ok patto M5s - Pd su Napoli, ora un nome valido' (Di lunedì 17 maggio 2021) Luigi Di Maio annuncia 'un ambizioso patto suggellato a Napoli' tra il M5s e il Pd 'per le prossime amministrative'. Il ministro precisa che l'accordo è arrivato 'dopo mesi di incontri sul territorio, ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 17 maggio 2021) Luigi Diannuncia 'un ambiziososuggellato a' tra il M5s e il Pd 'per le prossime amministrative'. Il ministro precisa che l'accordo è arrivato 'dopo mesi di incontri sul territorio, ...

