Come capire se è la persona giusta

(Di lunedì 17 maggio 2021) Non tutti abbiamo lo stesso modo di “reagire” nei confronti dell’amore. Per alcuni l’amore può arrivare sotto forma di colpo di fulmine: il classico sguardo o l’incontro casuale per strada…Per altri, invece, l’amore viene nominato solo dopo una lunga conoscenza reciproca. I primi sono spesso giudicati sognatori o inguaribili romantici. I secondi, invece, non è raro che siano inseriti in una categoria che va dalla diffidenza fino al cinismo. Diciamo che l’amore può sicuramente sorprendere, a ogni età e in qualsiasi momento. In questo senso, è davvero inaspettato! Resta il fatto che quando si incontra qualcuno, per caso oppure no, la prima domanda che si palesa è: “sarà la?”. È possibilese abbiamo di fronte quella che in molti chiamano “anima gemella”? Ebbene, esistono alcuni segnali che possono essere ...