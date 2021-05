C’è differenza tra un tamarro che ti tira un pugno e uno che ti picchia e ti chiama ‘frocio’ (Di lunedì 17 maggio 2021) di Margherita Cavallaro Oggi, 17 marzo 2021, è la giornata internazionale contro l’omo/bi/transfobia e quindi ho pensato: quale occasione migliore per ammorbarvi di nuovo sul ddl Zan? Nello specifico oggi vorrei trattare, data l’occasione, della critica che molte persone muovono al ddl considerandolo inutile e anzi discriminatorio dato che le aggressioni sono già punite dalla legge e che quindi il ddl renderebbe gli uominisessuali speciali. Mettendo da parte l’innegabile fatto che SIAMO speciali, favolosi e glitterati, andiamo a vedere perché questa argomentazione è caccapupù. Scenario 1. Immagina di essere in un bar. Hai appena preso dei drink per te e i tuoi amici, hai le mani piene e tutta la tua attenzione è poco saggiamente focalizzata sui bicchieri pieni e sul non rovesciare del prezioso alcol piuttosto che su quello che c’è intorno. Ti giri per tornare al tavolo senza renderti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 17 maggio 2021) di Margherita Cavallaro Oggi, 17 marzo 2021, è la giornata internazionale contro l’omo/bi/transfobia e quindi ho pensato: quale occasione migliore per ammorbarvi di nuovo sul ddl Zan? Nello specifico oggi vorrei trattare, data l’occasione, della critica che molte persone muovono al ddl considerandolo inutile e anzi discriminatorio dato che le aggressioni sono già punite dalla legge e che quindi il ddl renderebbe gli uominisessuali speciali. Mettendo da parte l’innegabile fatto che SIAMO speciali, favolosi e glitterati, andiamo a vedere perché questa argomentazione è caccapupù. Scenario 1. Immagina di essere in un bar. Hai appena preso dei drink per te e i tuoi amici, hai le mani piene e tutta la tua attenzione è poco saggiamente focalizzata sui bicchieri pieni e sul non rovesciare del prezioso alcol piuttosto che su quello che c’è intorno. Ti giri per tornare al tavolo senza renderti ...

