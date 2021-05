Calvarese, il Var e la stagione disastrosa degli arbitri (Di lunedì 17 maggio 2021) Il fischio sciagurato di Calvarese, autore nel derby d'Italia di una delle prestazioni più disastrose che si ricordi a livello arbitrale, ha consegnato agli archivi un finale di campionato al veleno. Quanto sposta il rigore concesso a Cuadrado e che non c'era, coronamento di una partita devastata dall'arbitraggio ai limiti del surreale del fischietto di Teramo? Solo gli ultimi novanta minuti della stagione potranno certificarlo, una volta che sarà chiaro chi tra Juventus e Milan (con l'aggiunta del Napoli) avrà strappato l'agognato pass per la Champions League e chi, invece, si dovrà accontentare dell'Europa di riserva. Intanto i fatti dicono che senza quel rigore farlocco il Milan sarebbe qualificato aritmeticamente, anche al netto del pareggio a San Siro contro il Cagliari. Sintesi brutale e che non dice tutto del disastro arbitrale che ha ... Leggi su panorama (Di lunedì 17 maggio 2021) Il fischio sciagurato di, autore nel derby d'Italia di una delle prestazioni più disastrose che si ricordi a livello arbitrale, ha consegnato agli archivi un finale di campionato al veleno. Quanto sposta il rigore concesso a Cuadrado e che non c'era, coronamento di una partita devastata dall'arbitraggio ai limiti del surreale del fischietto di Teramo? Solo gli ultimi novanta minuti dellapotranno certificarlo, una volta che sarà chiaro chi tra Juventus e Milan (con l'aggiunta del Napoli) avrà strappato l'agognato pass per la Champions League e chi, invece, si dovrà accontentare dell'Europa di riserva. Intanto i fatti dicono che senza quel rigore farlocco il Milan sarebbe qualificato aritmeticamente, anche al netto del pareggio a San Siro contro il Cagliari. Sintesi brutale e che non dice tutto del disastro arbitrale che ha ...

