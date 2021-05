Calciomercato Serie A 2021/22: annunciate le date ufficiali (Di lunedì 17 maggio 2021) Il Consiglio Federale ha confermato le date del Calciomercato per la stagione 2021/22 di Serie A. Ecco quando saranno le finestre disponibili Ecco quando saranno le prossime sessioni di Calciomercato. Il Consiglio Federale tenutosi oggi ha approvato i termini per i tesseramenti per quanto riguarda la stagione 2021/22 di Serie A. Come riportato da Sky Sport, al via la sessione estiva da giovedì 1 luglio, che si concluderà martedì 31 agosto (sarà però possibile depositare gli accordi preliminari dal 24 maggio). Finestra invernale, invece, che si svolgerà tra lunedì 3 e lunedì 31 gennaio 2022. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 17 maggio 2021) Il Consiglio Federale ha confermato ledelper la stagione/22 diA. Ecco quando saranno le finestre disponibili Ecco quando saranno le prossime sessioni di. Il Consiglio Federale tenutosi oggi ha approvato i termini per i tesseramenti per quanto riguarda la stagione/22 diA. Come riportato da Sky Sport, al via la sessione estiva da giovedì 1 luglio, che si concluderà martedì 31 agosto (sarà però possibile depositare gli accordi preliminari dal 24 maggio). Finestra invernale, invece, che si svolgerà tra lunedì 3 e lunedì 31 gennaio 2022. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

SerieBNewsCom : ?? ESCLUSIVO | #Ascoli, l'agente di #Sabiri annuncia l'addio: 'Futuro sicuramente in #SerieA' - cmdotcom : #SerieB, via alle semifinali playoff: alle 18.30 LIVE #CittadellaMonza. Formazioni ufficiali: #Balotelli in panchin… - calciomercatoit : ?? #FIGC, ancora #Gravina: “Mi interessa il progetto della riforma del calcio italiano” - Salvato95551627 : RT @calciomercatoit: #SerieA, il calendario della 38esima giornata: #AtalantaMilan, #NapoliVerona e #BolognaJuventus in campo di domenica s… - LeoWolf1992 : RT @calciomercatoit: #SerieA, il calendario della 38esima giornata: #AtalantaMilan, #NapoliVerona e #BolognaJuventus in campo di domenica s… -