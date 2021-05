Calciomercato Juventus | addio certo di Ronaldo | trasloco nella notte

(Di lunedì 17 maggio 2021)per Cristianoche, molto probabilmente, a fine stagione lascerà i bianconeri Ormai gli indizi che portano ad undi Cristianodallaa fine stagione, diventano sempre di più. L’ultimo, in ordine cronologico, riguarda ildi sta. Per essere più chiari e precisi, l’attaccante portoghese L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

Gazzetta_it : #Juve, il momento di #Dybala tra finale e Coppa America. E il futuro... - gilnar76 : I FURTI SUBITI DALLA ... #AllianzStadium #Bianconeri #Calciomercato #Continassa #Finoallafine… - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #Juve, il momento di #Dybala tra finale e Coppa America. E il futuro... - gilnar76 : Danilo scrive alla squadra: il ... #AllianzStadium #Bianconeri #Calciomercato #Continassa #Finoallafine… - infoitsport : Calciomercato Juventus, dalla Spagna | Addio Ronaldo: possibile annuncio -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juventus

Calcio mercato web

... almeno per qualche settimana, darà il via libera al veroestivo. Laha ben più di qualche gatta da pelare a livello societario e la questione Superlega, affondata ben prima di ...Ma la, battendo il Bologna, potrebbe ancora sperare nella sconfitta del Milan in casa dell'Atalanta per 'sognare' la Champions. Il pareggio dell'altra sera al Meazza con il Cagliari ha dato ...Nella notte alcuni uomini hanno caricato le macchine del portoghese su delle bisarche (video Per Sempre Calcio) ...Hanno fatto discutere gli arbitraggi di Juventus-Inter e Fiorentina-Napoli della penultima giornata del campionato di Serie A dove si è fatto ricorso al VAR in maniera completamente diversa rispetto a ...