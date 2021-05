Barriere architettoniche in via San Secondo: carrozzina costretta a viaggiare in mezzo alla strada (Di lunedì 17 maggio 2021) Marciapiedi dissestati, e difficoltà nella salita e discesa. Per questo le carrozzine sono costrette a viaggiare in mezzo alla strada. Le Barriere architettoniche in via San Secondo, insieme al degrado della zona, sono un problema a cui i cittadini chiedono risposte. A denunciare quanto sta accedendo la consigliera di Forza Italia Federica Scanderebech che ha presentato un’interpellanza al consiglio comunale: “Per quanto concerne l’annoso problema dell’accessibilità delle Barriere architettoniche in particolare per la salita e discesa dai marciapiedi si citano interventi chiesti a finanziamenti europei di cui non si ha contezza e non si ha una tempistica, e anche in prossimità dei posti auto per disabili i marciapiedi non sono stati ... Leggi su nuovasocieta (Di lunedì 17 maggio 2021) Marciapiedi dissestati, e difficoltà nella salita e discesa. Per questo le carrozzine sono costrette ain. Lein via San, insieme al degrado della zona, sono un problema a cui i cittadini chiedono risposte. A denunciare quanto sta accedendo la consigliera di Forza Italia Federica Scanderebech che ha presentato un’interpellanza al consiglio comunale: “Per quanto concerne l’annoso problema dell’accessibilità dellein particolare per la salita e discesa dai marciapiedi si citano interventi chiesti a finanziamenti europei di cui non si ha contezza e non si ha una tempistica, e anche in prossimità dei posti auto per disabili i marciapiedi non sono stati ...

nuovasocieta : Barriere architettoniche in via San Secondo: carrozzina costretta a viaggiare in mezzo alla strada - CaptMouthard : BARRIERE ARCHITETTONICHE: l'uso dei trasporti pubblici e' ancora off-limit. Quante scale separano il marciapiede d… - MConcreta : BARRIERE ARCHITETTONICHE: l'uso dei trasporti pubblici e' ancora off-limit. Quante scale separano il marciapiede d… - TOSocialimpact : ?? Con il progetto #WeGlad, un gruppo di partecipanti alla II edizione del #CUAP ha valutato gli ambiti aplicativi d… - Mary_Cric : @FrankJack90 @Anarcorvopunk77 @perchetendenza PSS allora rimettiamo le barriere architettoniche tanto quanti sarann… -