Atp Lione 2021 in tv: programma, date, orari e diretta streaming con Sinner (Di lunedì 17 maggio 2021) Il programma, le date, gli orari e la copertura tv dell’Atp di Lione 2021, evento in programma dal 17 al 23 maggio. Tabellone ricco di talento e giocatori di spessore in Francia, dove sarà ai nastri di partenza anche Jannik Sinner. L’azzurro dovrà vedersela con avversari del calibro di Dominic Thiem, Stefanos Tsitsipas e Diego Schwartzman. La copertura televisiva del torneo di Lione sarà affidata a SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 224 di Sky), con live streaming disponibile sul sito e sulla pagina Facebook ufficiali dell’emittente menzionata. Inoltre, Sportface.it proporrà dirette testuali, aggiornamenti e approfondimenti sui match con gli italiani protagonisti. Il programma del torneo: lunedì 17 maggio ... Leggi su sportface (Di lunedì 17 maggio 2021) Il, le, glie la copertura tv dell’Atp di, evento indal 17 al 23 maggio. Tabellone ricco di talento e giocatori di spessore in Francia, dove sarà ai nastri di partenza anche Jannik. L’azzurro dovrà vedersela con avversari del calibro di Dominic Thiem, Stefanos Tsitsipas e Diego Schwartzman. La copertura televisiva del torneo disarà affidata a SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 224 di Sky), con livedisponibile sul sito e sulla pagina Facebook ufficiali dell’emittente menzionata. Inoltre, Sportface.it proporrà dirette testuali, aggiornamenti e approfondimenti sui match con gli italiani protagonisti. Ildel torneo: lunedì 17 maggio ...

