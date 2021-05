Atletica, la moglie di Alessandro Talotti ricorda il campione morto a 40 anni (Di lunedì 17 maggio 2021) Si è spento a 40 anni a causa di un tumore l’ex azzurro dell’alto Talotti Alessandro Talotti, uno degli atleti più importanti della storia italiana di salto in alto si è spento nel weekend a soli 40 anni a causa di un tumore con cui lottava da tempo. Oggi, a Corriere della Sera parla la moglie Silvia Stibilj, campionessa di pattinaggio artistico a rotelle e sposata il 7 maggio di quest’anno. Avevano deciso di coronare il loro sogno d’amore quando ancora Alessandro era vigile. Alessandro aveva deciso di sospendere tutte le cure sperimentali tre settimane fa, rendendosi conto che l’asticella era ormai troppo alta per le sue condizioni fisiche. La sua è stata una scelta, non una resa. Se n’è andato a casa nostra, non in ospedale, se n’è ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 17 maggio 2021) Si è spento a 40a causa di un tumore l’ex azzurro dell’alto, uno degli atleti più importanti della storia italiana di salto in alto si è spento nel weekend a soli 40a causa di un tumore con cui lottava da tempo. Oggi, a Corriere della Sera parla laSilvia Stibilj,ssa di pattinaggio artistico a rotelle e sposata il 7 maggio di quest’anno. Avevano deciso di coronare il loro sogno d’amore quando ancoraera vigile.aveva deciso di sospendere tutte le cure sperimentali tre settimane fa, rendendosi conto che l’asticella era ormai troppo alta per le sue condizioni fisiche. La sua è stata una scelta, non una resa. Se n’è andato a casa nostra, non in ospedale, se n’è ...

