Atalanta-Juve, in migliaia in coda per acquistare i biglietti online della finale (Di lunedì 17 maggio 2021) È partita col botto la vendita dei biglietti per la finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juve, in programma mercoledì sera al Mapei Stadium di Reggio Emilia. I tagliandi sono disponibili online sul circuito Vivaticket e sono riservati ai soli abbonati della stagione scorsa (quella 2019-2020) e sono poche centinaia. Lunedì 17 maggio, in mattinata, l'apertura delle vendite hanno fatto registrate un vero e proprio boom, con code molto lunghe che hanno costretto i tecnici ci Vivaticket a pubblicare un messaggio a chiunque si connettava per i biglietti della finale: "Attenzione: biglietti in esaurimento – si leggeva -. C'è molta richiesta per questo evento, potresti non arrivare a perfezionare l'acquisto entro la fine ...

