Arbitro Lazio Torino | designato il direttore di gara del recupero della 25ª giornata

Advertising

laziopress : I precedenti della Lazio con l’arbitro Fabbri: il bilancio dei 10 incontri sorride ai biancocelesti… - LALAZIOMIA : I precedenti della Lazio con l’arbitro Fabbri: il bilancio dei 10 incontri sorride ai biancocelesti… - Toro_News : ??| ARBITRO Terza partita con #Fabbri come arbitro per il #Torino. I precedenti stagionali sono #TorinoSpezia e… - ndl00 : RT @vocelaziale: #LazioTorino?? #SerieA?? La Designazione Arbitrale: Arbitro: #Fabbri??????? Assistenti Di Linea: #Tegoni & #Cecconi?? IV Uomo… - LALAZIOMIA : Lazio-Torino, la designazione arbitrale -

Ultime Notizie dalla rete : Arbitro Lazio

Commenta per primo L'aia ha resto noti i nominativi dell', degli Assistenti, del IV Ufficiale, del V. A. R. e dell'A. V. A. R. che dirigeranno la gara- Torino valida per il recupero della 6ª giornata di ritorno del Campionato di Serie A ...... 'non da' come si suol dire: Muriqi è lontano dall'adattamento al nostro campionato. Gioca ... rischiando di mandarli fuori dalla zona Champions, ma alla fine l'gioca un brutto scherzo, ...TORINO - Reso noto dalla Lega Serie A il nome dell'arbitro che dirigerà Lazio-Torino, recupero della 25ª giornata di campionato in programma domani, alle 18.30, allo Stadio Olimpico di Roma: a ...La gara tra Lazio e Torino, valevole per il recupero della 25esima giornata di Serie A, verrà diretta dal signor Fabbri della sezione di Ravenna. L’arbitro romagnolo ha già diretto la Lazio in 10 occa ...