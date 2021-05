Al-Jalaa: la torre di Gaza crolla come la libertà di stampa (Di lunedì 17 maggio 2021) Nella striscia di Gaza sta succedendo di tutto in questi giorni. Il conflitto tra Israele e Palestina continua ad infuocarsi sempre di più e i cittadini delle zone sotto assedio non riescono a trovare pace. Non trovano pace però nemmeno i media che cercano di raccontare cosa sta succedendo in quelle aree che giorno dopo Leggi su periodicodaily (Di lunedì 17 maggio 2021) Nella striscia dista succedendo di tutto in questi giorni. Il conflitto tra Israele e Palestina continua ad infuocarsi sempre di più e i cittadini delle zone sotto assedio non riescono a trovare pace. Non trovano pace però nemmeno i media che cercano di raccontare cosa sta succedendo in quelle aree che giorno dopo

