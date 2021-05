Ai festeggiamenti per lo scudetto dell’Inter non è seguito un aumento dei contagi Covid-19 (Di lunedì 17 maggio 2021) Il 17 maggio 2021 la redazione di Facta ha ricevuto la richiesta di verificare un articolo pubblicato il 13 maggio 2021 da Nazione Futura e intitolato “Il mega-assembramento per lo scudetto dell’Inter non ha causato nessun picco di contagi”. L’articolo si riferisce agli assembramenti avvenuti a Milano domenica 2 maggio 2021 (qui un esempio della situazione fotografata in Piazza Duomo) in occasione della vittoria dell’Inter del campionato di Serie A. La notizia è vera. Al momento, non c’è stato nessun aumento misurabile di contagi da Sars-CoV-2 correlabile agli eventi del 2 maggio, né in provincia di Milano né in Lombardia. Come è possibile vedere sul sito della Regione Lombardia, l’andamento dei contagi è in pressoché costante discesa dall’11 marzo, passando da ... Leggi su facta.news (Di lunedì 17 maggio 2021) Il 17 maggio 2021 la redazione di Facta ha ricevuto la richiesta di verificare un articolo pubblicato il 13 maggio 2021 da Nazione Futura e intitolato “Il mega-assembramento per lonon ha causato nessun picco di”. L’articolo si riferisce agli assembramenti avvenuti a Milano domenica 2 maggio 2021 (qui un esempio della situazione fotografata in Piazza Duomo) in occasione della vittoriadel campionato di Serie A. La notizia è vera. Al momento, non c’è stato nessunmisurabile dida Sars-CoV-2 correlabile agli eventi del 2 maggio, né in provincia di Milano né in Lombardia. Come è possibile vedere sul sito della Regione Lombardia, l’andamento deiè in pressoché costante discesa dall’11 marzo, passando da ...

