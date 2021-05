Wta Parma 2021: Paolini sconfitta da Anisimova al primo turno (Di domenica 16 maggio 2021) Jasmine Paolini saluta il torneo Wta di Parma 2021, dopo la sconfitta rimediata contro la statunitense Amanda Anisimova in due set (6-2 6-1) nel primo turno. Sulla terra rossa emiliana, la cinese Qiang Wang sconfigge invece al terzo set la giapponese Misaki Doi (6-2 5-7 6-1), mentre la russa Daria Kasatkina ha avuto la meglio contro Su-Wei Hsieh, portacolori di Taipei (6-4 6-3). Si ferma invece alle qualificazioni l’italiana Lucia Bronzetti, sconfitta del derby tricolore da Martina Di Giuseppe (5-7 3-6). Passa anche Lisa Pigato, che supera in rimonta la terzo set la russa Samsonova (2-6 7-6(2) 6-3). L’argentina Ormaechea ha sconfitto la svizzera Voegele (6-2 2-6 7-5), mentre Schmiedlova ha avuto la meglio contro la canadese Marino (6-1 6-5). Infine, in ... Leggi su sportface (Di domenica 16 maggio 2021) Jasminesaluta il torneo Wta di, dopo larimediata contro la statunitense Amandain due set (6-2 6-1) nel. Sulla terra rossa emiliana, la cinese Qiang Wang sconfigge invece al terzo set la giapponese Misaki Doi (6-2 5-7 6-1), mentre la russa Daria Kasatkina ha avuto la meglio contro Su-Wei Hsieh, portacolori di Taipei (6-4 6-3). Si ferma invece alle qualificazioni l’italiana Lucia Bronzetti,del derby tricolore da Martina Di Giuseppe (5-7 3-6). Passa anche Lisa Pigato, che supera in rimonta la terzo set la russa Samsonova (2-6 7-6(2) 6-3). L’argentina Ormaechea ha sconfitto la svizzera Voegele (6-2 2-6 7-5), mentre Schmiedlova ha avuto la meglio contro la canadese Marino (6-1 6-5). Infine, in ...

