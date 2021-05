WindTre, 50 giga per sei mesi. Tutte le offerte (Di domenica 16 maggio 2021) Una comunicazione ufficiale apparsa nell’applicazione. WindTre anticipa le offerte in programma, come di consuetudine, a ridosso dell’estate, con una interessante promozione dedicata a tutti i clienti della società del gruppo CK Hutchison, nata come joint venture paritaria tra i gruppi CK Hutchison e Veon in seguito alla fusione per incorporazione di Wind Telecomunicazioni S.p.A. Wind Tre (Adobe Stock)“6 mesi pieni di giga: 50 giga al mese da aggiungere alla tua offerta gratuitamente. Disattivazione automatica al termine dei 6 mesi. Eventuali offerte attive incompatibili con la nuova offerta verranno disattivate. Offerta riservata sul numero che ha ricevuto la comunicazione”. Così, dunque, WindTre. WindTre, l’offerta ... Leggi su computermagazine (Di domenica 16 maggio 2021) Una comunicazione ufficiale apparsa nell’applicazione.anticipa lein programma, come di consuetudine, a ridosso dell’estate, con una interessante promozione dedicata a tutti i clienti della società del gruppo CK Hutchison, nata come joint venture paritaria tra i gruppi CK Hutchison e Veon in seguito alla fusione per incorporazione di Wind Telecomunicazioni S.p.A. Wind Tre (Adobe Stock)“6pieni di: 50al mese da aggiungere alla tua offerta gratuitamente. Disattivazione automatica al termine dei 6. Eventualiattive incompatibili con la nuova offerta verranno disattivate. Offerta riservata sul numero che ha ricevuto la comunicazione”. Così, dunque,, l’offerta ...

