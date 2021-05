Tor Vergata: Un Questionario Di Gradimento Preso Da Un Hotel Per Valutare Le Competenze Degli Infermieri (Di domenica 16 maggio 2021) Un Questionario di Gradimento rivolto ai pazienti ricoverati presso i reparti della Fondazione Policlinico Tor Vergata ha lasciato indignati moltissimi Infermieri italiani. Il documento, realizzato dal Direttore DIPS e avvallato da un consigliere dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Roma, presenta delle domande rivolte all’utente/paziente che sembrano davvero tratte dai questionari presentati ai clienti di un albergo alla fine di una settimana di vacanza. I criteri utilizzati per Valutare la produttività Degli Infermieri difatti sarebbero difatti la gentilezza, la disponibilità ad andare a trovare i pazienti o semplicemente se questi professionisti si recassero spontaneamente nelle camere di degenza ... Leggi su cityroma (Di domenica 16 maggio 2021) Undirivolto ai pazienti ricoverati presso i reparti della Fondazione Policlinico Torha lasciato indignati moltissimiitaliani. Il documento, realizzato dal Direttore DIPS e avvallato da un consigliere dell’Ordine delle Professionistiche di Roma, presenta delle domande rivolte all’utente/paziente che sembrano davvero tratte dai questionari presentati ai clienti di un albergo alla fine di una settimana di vacanza. I criteri utilizzati perla produttivitàdifatti sarebbero difatti la gentilezza, la disponibilità ad andare a trovare i pazienti o semplicemente se questi professionisti si recassero spontaneamente nelle camere di degenza ...

