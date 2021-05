Sport in tv oggi (domenica 16 maggio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming (Di domenica 16 maggio 2021) oggi, domenica 16 maggio 2021, saranno di scena diversi Sport: il calcio con la Serie A, il ciclismo con il Giro d’Italia, il tennis con gli Internazionali d’Italia a Roma, i motori con i warm up e le gare del Motomondiale, la canoa velocità con la Coppa del Mondo, il canottaggio con il Preolimpico, tuffi e nuoto di fondo con gli Europei. Sport IN TV DOMEINCA 16 maggio: orari E programma completo 09.00 Canoa velocità, Coppa del Mondo: semifinali e finali – canoeicf.com, finali su EuroSport 2, EuroSport Player 09.00 Canottaggio, regata finale qualificazione olimpica: semifinali e finali – worldrowing.com 09.00 Moto3, warm-up – Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno, Sky Go, ... Leggi su oasport (Di domenica 16 maggio 2021)162021, saranno di scena diversi: il calcio con la Serie A, il ciclismo con il Giro d’Italia, il tennis con gli Internazionali d’Italia a Roma, i motori con i warm up e le gare del Motomondiale, la canoa velocità con la Coppa del Mondo, il canottaggio con il Preolimpico, tuffi e nuoto di fondo con gli Europei.IN TV DOMEINCA 1609.00 Canoa velocità, Coppa del Mondo: semifinali e finali – canoeicf.com, finali su Euro2, EuroPlayer 09.00 Canottaggio, regata finale qualificazione olimpica: semifinali e finali – worldrowing.com 09.00 Moto3, warm-up – SkyMotoGP, SkyUno, Sky Go, ...

Advertising

DaRonz82 : Dunque, oggi lo sport italiano ha vissuto: - Jacobs nuovo recordman nazionale sui 100m con 9.95 - Paltrinieri Campi… - FBiasin : 'Spero tanto che #Conte rimanga, ma in ogni caso io sono un giocatore dell'#Inter e continuerò a lavorare per l'… - OA_Sport : Giro d'Italia 2021: i favoriti della tappa di oggi. Bernal vuole l'arrivo a Campo Felice, ma occhio a Ciccone - PIEMME979 : @RafAuriemma oggi tutto lo sport tifa Napoli - OA_Sport : Come vedere la finale degli Internazionali d'Italia 2021 in tv, con Novak Djokovic e Rafael Nadal alla caccia del t… -